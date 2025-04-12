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23:36, 12 апреля 2025Силовые структуры

Студент поджег четыре автомобиля полиции после общения с неизвестным в Telegram

МВД: В Архангельске студент облил бензином и поджег 4 авто полиции
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / Global Look Press

В Архангельске подожгли четыре служебных полицейских автомобиля. Подозреваемого задержали, им оказался местный житель 2003 года рождения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД, передает ТАСС.

«Сегодня около 21:00 на территории, прилегающей к одному из административных зданий УМВД России по городу Архангельску, произошел поджог. Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками экстренных служб», — указали в областном ведомстве. Там добавили, что в настоящее время принимается решение о возбуждении уголовного дела.

По данным издания Baza, опубликовавшего видео с места событий в своем Telegram-канале, поджигателем оказался активист студенческого совета Высшей школы экономики, управления и права. Он облил бензином из канистры и поджег четыре машины полиции, перед этим он общался с неизвестным в мессенджере Telegram.

Ранее подросток подмосковном Нахабино устроил пожар в торговом центре по указанию мошенников. Ему пообещали вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.

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