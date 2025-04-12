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21:42, 12 апреля 2025Силовые структуры

В Подмосковье подросток устроил пожар в торговом центре по указанию мошенников

Росгвардия: В Нахабино задержали подозреваемого в поджоге ТЦ подростка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Росгвардия

В подмосковном Нахабино задержали подростка, подозреваемого в поджоге торгового центра. Об «Ленте.ру» рассказали в Росгвардии.

«Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии задержали молодого человека, совершившего умышленный поджог торгового центра в поселке Нахабино Московской области», — отметили в ведомстве.

Несовершеннолетний утроил пожар по указанию неизвестных мошенников, которые пообещали ему вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. Парень зашел с канистрой бензина в один из магазинов в ТЦ «Элизиум» и поджег там горючую жидкость. Подростка передали полиции, проводятся следственные действия.

Из-за возгорания спасатели эвакуировали из торгового центра 60 человек, в том числе 15 детей, рассказали в МЧС по Московской области. Пожар локализовали на площади 100 квадратных метров.

Ранее в Ставрополе неизвестный взорвал банкомат. Мужчина в маске и камуфляже прикрепил устройство к нижней части банкомата и дернул за леску, после чего произошел взрыв. Полиция оцепила место инцидента, никто не пострадал.

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