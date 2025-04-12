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18:45, 12 апреля 2025Силовые структуры

В Подмосковье задержали серийного поджигателя вышек связи

В Подмосковье задержали гражданина Казахстана, поджегшего 4 вышки сотовой связи
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Подмосковье задержали серийного поджигателя вышек сотовой связи — 44-летнего гражданина Казахстана. Об этом сообщает издание Baza.

По информации источников, во второй половине января мужчина поджег четыре вышки сотовой связи — две в Щелково и две в Лосино-Петровском. Он использовал легковоспламеняющуюся смесь по заданию куратора из мессенджера.

Сейчас в отношении гражданина Казахстана возбуждено дело по четырем эпизодам диверсии. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. До этого он был судим за умышленное уничтожение имущества.

Ранее сотрудники МВД и ФСБ задержали мужчину и женщину, которые подожгли два релейных шкафа на перегоне станций Утяшево — Тюмень. В отношении молодого человека 2005 года рождения и его сожительницы 1993 года рождения возбуждено уголовное дело о теракте. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанные пояснили, что неизвестный предложил им подзаработать, убедив, что шкафы застрахованы и он хочет получить выплату за их повреждение.

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