Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 12 апреля 2025Мир

В России оценили риски столкновения с Евросоюзом и НАТО

Ульянов: Евросоюзу совсем не с руки вступать в столкновение с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Lue / Unsplash

Военное столкновение России с Европейским союзом (ЕС) и НАТО маловероятно. Таким образом риски столкновения оценил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мне кажется, что пока это все-таки опасения. Сказать, что какое-то столкновение с Евросоюзом — даже не с НАТО, потому что американцы явно не настроены вступать в военную конфронтацию, — никаких признаков этого нет», — заявил он.

По мнению Ульянова, вступать в столкновение с Москвой Евросоюзу «совсем не с руки», поскольку у него нет ни возможностей, ни политической воли.

Ранее Ульянов заявил, что жителям Европы следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о якобы существующей российской угрозе от руководства Евросоюза. Он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что руководство ЕС составило новый план по распространению русофобских нарративов.

    Обсудить
    Последние новости

    Встреча Путина и спецпосланника Трампа в Петербурге продлилась более четырех часов. Что стало главной темой переговоров?

    В России оценили риски столкновения с Евросоюзом и НАТО

    Россиянам напомнили о порядке расчетов штрафов и пени за несвоевременную оплату ЖКХ

    Силовики ворвались в московский клуб

    Сотрудников Госдепа попросили доносить на коллег за «антихристианские уклоны»

    Размер средней пенсии россиян в 2026 году оценили

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян

    Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики

    Детали биографии приказавшего солдатам ВСУ сдаться сержанта раскрыли

    В Одессе раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше