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12:36, 12 апреля 2025Мир

В Турции объяснили выбор Стамбула для переговоров России и США

Правящая партия Турции: Выбор Стамбула для переговоров России и США не случаен
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: rawpixel.com / freepik

Выбор Стамбула как площадки переговоров России и США не случаен, встречи представителей двух государств будут далее проводиться в Турции. Об этом сообщил заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз в беседе с РИА Новости.

«Выбор Стамбула в качестве площадки не является случайным, процесс будет продолжен в Турции. Не стоит удивляться этому. Взгляд Турции на процесс основан на справедливости, Анкара не преследует никаких целей», — заявил политик.

По словам зампредседателя партии, Турция «стала центром мировой дипломатии в многополярном мире» и посредником в разрешении проблем на мировой арене.

10 апреля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США. По словам российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, очередной раунд консультаций прошел в позитивной атмосфере и позволил достичь прогресса в нормализации работы посольств двух государств.

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