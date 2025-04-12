В Турции объяснили выбор Стамбула для переговоров России и США

Правящая партия Турции: Выбор Стамбула для переговоров России и США не случаен

Выбор Стамбула как площадки переговоров России и США не случаен, встречи представителей двух государств будут далее проводиться в Турции. Об этом сообщил заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз в беседе с РИА Новости.

«Выбор Стамбула в качестве площадки не является случайным, процесс будет продолжен в Турции. Не стоит удивляться этому. Взгляд Турции на процесс основан на справедливости, Анкара не преследует никаких целей», — заявил политик.

По словам зампредседателя партии, Турция «стала центром мировой дипломатии в многополярном мире» и посредником в разрешении проблем на мировой арене.

10 апреля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США. По словам российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, очередной раунд консультаций прошел в позитивной атмосфере и позволил достичь прогресса в нормализации работы посольств двух государств.