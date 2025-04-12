В «Вашингтоне» ответили на вопрос о будущем Овечкина

Владелец «Вашингтона» Леонсис: Овечкин, очевидно, еще ничего не решил о будущем

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис ответил на вопрос о будущем капитана команды, российского форварда Александра Овечкина. Его слова приводятся на сайте лиги.

«Алекс играл за нас 20 лет и продолжит в следующем сезоне. Поэтому нам нужно будет проявить креативность, когда он решит, что больше не хочет играть», — заявил Леонсис, добавив, что, очевидно, Овечкин еще ничего не решил о своем будущем.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.