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12:17, 12 апреля 2025Спорт

В «Вашингтоне» ответили на вопрос о будущем Овечкина

Владелец «Вашингтона» Леонсис: Овечкин, очевидно, еще ничего не решил о будущем
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wass / AP

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис ответил на вопрос о будущем капитана команды, российского форварда Александра Овечкина. Его слова приводятся на сайте лиги.

«Алекс играл за нас 20 лет и продолжит в следующем сезоне. Поэтому нам нужно будет проявить креативность, когда он решит, что больше не хочет играть», — заявил Леонсис, добавив, что, очевидно, Овечкин еще ничего не решил о своем будущем.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.

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