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17:28, 12 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали слова Гашека о русских корнях Гретцки

Депутат Журова раскритиковала заявление Гашека о русских корнях Гретцки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек держит марку русофобского настроения, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она прокомментировала заявление чеха о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Он же политик уже, поэтому держит эту марку русофобского настроения. Он просто русофоб (...) Он так и будет все критиковать. Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. Но это будет как ножом по сердцу ему. Он же понимает это, никуда не денешься. Гретцки сам решит, кто он», — высказалась Журова.

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6 апреля 2025

Ранее Доминик Гашек сделал заявление о русских корнях канадца Уэйна Гретцки. По его словам, дед хоккеиста был наполовину белорусом и наполовину украинцем. «Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России. Или скорее не имел большого отношения к русским, учитывая историю его страны», — отметил чех.

6 апреля россиянин Александр Овечкин превзошел Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив 895-ю шайбу. После этого Гретцки заявил: «Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд».

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