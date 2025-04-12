В России прокомментировали слова Гашека о русских корнях Гретцки

Депутат Журова раскритиковала заявление Гашека о русских корнях Гретцки

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек держит марку русофобского настроения, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она прокомментировала заявление чеха о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Он же политик уже, поэтому держит эту марку русофобского настроения. Он просто русофоб (...) Он так и будет все критиковать. Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. Но это будет как ножом по сердцу ему. Он же понимает это, никуда не денешься. Гретцки сам решит, кто он», — высказалась Журова.

Ранее Доминик Гашек сделал заявление о русских корнях канадца Уэйна Гретцки. По его словам, дед хоккеиста был наполовину белорусом и наполовину украинцем. «Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России. Или скорее не имел большого отношения к русским, учитывая историю его страны», — отметил чех.

6 апреля россиянин Александр Овечкин превзошел Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив 895-ю шайбу. После этого Гретцки заявил: «Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд».