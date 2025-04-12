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15:33, 12 апреля 2025Спорт

Гашек сделал заявление о русских корнях Гретцки

Гашек заявил, что дед Гретцки не имел никакого отношения к русским
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Rebecca Cook / Reuters

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек сделал заявление о русских корнях канадца Уэйна Гретцки. Его цитирует iSport.

По словам Гашека, дед Гретцки был наполовину белорусом и наполовину украинцем. «Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России. Или, скорее, не имел большого отношения к русским, учитывая историю его страны», — отметил чех.

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6 апреля Гретцки утратил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его превзошел россиянин Александр Овечкин, забросивший 895-ю шайбу. После этого Гретцки заявил: «Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд».

Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом. До этого он критически высказался о ситуации.

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