Гашек сделал заявление о русских корнях Гретцки

Гашек заявил, что дед Гретцки не имел никакого отношения к русским

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек сделал заявление о русских корнях канадца Уэйна Гретцки. Его цитирует iSport.

По словам Гашека, дед Гретцки был наполовину белорусом и наполовину украинцем. «Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России. Или, скорее, не имел большого отношения к русским, учитывая историю его страны», — отметил чех.

6 апреля Гретцки утратил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его превзошел россиянин Александр Овечкин, забросивший 895-ю шайбу. После этого Гретцки заявил: «Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд».

Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом. До этого он критически высказался о ситуации.