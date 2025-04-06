Гретцки вспомнил о своих русских корнях после рекорда Овечкина

Гретцки: Мой русский дедушка гордился бы рекордом Овечкина

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки вспомнил о своих русских корнях после того, как российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил его рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Рад за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд. Так что Алекс молодец», — сказал Гретцки. Терентий Лаврентьевич Грецкий, дед хоккеиста, родился в 1892 году на территории современной Белоруссии.

5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки. Спортсмен забил два гола в матче против «Чикаго Блэкхокс». При этом Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После этого Гретцки лично поздравил Овечкина. Он пришел в раздевалку «Кэпиталз», где сделал памятный снимок с россиянином и остальными игроками команды.