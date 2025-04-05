Гретцки поздравил Овечкина с повторением рекорда

Гретцки лично поздравил Овечкина с повторением рекорда по 894 голам в НХЛ

Канадец Уэйн Гретцки лично поздравила россиянина Александра Овечкина с повторением рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом написал журналист Франк Серавалли на своей странице в социальной сети X.

После матча «Вашингтон» — «Чикаго»» (5:3) пришел в раздевалку «Вашингтон Кэпиталз», где лично поздравил Овечкина. Он также сделал памятный снимок с россиянином и остальными игроками команды. В руках россиянин и канадец держат шайбу, которой Овечкин повторил рекорд Гретцки.

По словам журналиста Тома Гулитти, Гретцки также сфотографировался с Овечкиным и двумя его сыновьями.

Ранее Овечкин забил 894-ю шайбу и сравнял рекорд Гретцки в ряду лучших снайперов НХЛ. Спортсмен забросил два года в ворота противника в матче «Чикаго Блэкхокс» — благодаря этому он вырвался со второй позиции и повторил рекорд абсолютного чемпиона в истории НХЛ.