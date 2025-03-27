Гашек счел рекламой СВО погоню Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своем сайте критически высказался о грядущем рекорде российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«При обычных обстоятельствах было бы совершенно неважно, откуда человек родом или гражданином какой страны он является, и каждый любитель хоккея праздновал бы это знаменательное историческое событие. Однако, к сожалению, эта историческая веха приближается в то время, когда страна, гражданином которой является этот российский хоккеист, уже более трех лет ведет СВО на территории Украины», — написал Гашек. Чех счел участие Овечкина в матчах НХЛ и его погоню за рекордом рекламой СВО. По его мнению, это создает большее количество погибших и искалеченных людей.

Овечкин забросил 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (894) до пяти голов.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.