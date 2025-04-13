Появились новые подробности о катастрофе Титаника

Университет Ньюскала рассказал подробности о крушении Титаника в 1912 году

Университет Ньюскала (Великобритания) рассказал подробности о крушении крупнейшего трансатлантического лайнера «Титаник» в 1912 году. Подробности крушения 113-летней давности раскрыл доцент кафедры кораблестроения в учебном заведении Саймон Бенсон телеканалу ABC.

Профессор рассказал о проведении самого подробного на сегодняшний день 3D-сканирования обломков «Титаника». В Великобритании смогли сканировать 715 тысяч изображений обломков лайнера для дальнейшего конструирования цифровой копии «Титаника» вплоть до мелких деталей.

Благодаря этому ученые Ньюскала смогли выявить точное время столкновения лайнера с айсбергом. «Сейчас мы фактически узнаем из этих симуляций, что время, которое потребовалось «Титанику» для столкновения с айсбергом (…) составило 6,3 секунды», — заявил Бенсон.

В 2022 году ученые из Испании предрекли исчезновение обломков «Титаника» к 2050 году. Причина в том, что их состояние стремительно ухудшается из-за подводных бактерий Halomonas titanicae.

