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Предсказан срок полного исчезновения «Титаника»

Обломки лайнера «Титаник» могут полностью исчезнуть к 2050 году из-за подводных бактерий

Фото: Wikimedia Commons

Обломки крупнейшего трансатлантического лайнера «Титаник», который затонул 110 лет назад, могут полностью исчезнуть к 2050 году. Такие сроки предсказали ученые в эфире испанского телеканала RTVE.

По словам специалистов, несмотря на то, что обломки судна находятся под защитой ЮНЕСКО, их состояние стремительно ухудшается из-за подводных бактерий Halomonas titanicae.

Как заявил океанограф Франсиско Лопес, воздействие данной группы микроорганизмов на металлические конструкции лайнера провоцирует полное исчезновение некоторых элементов лайнера.

Подводный археолог из Университета Кадиса уточнил, что обеспечение сохранности обломков — очень трудная задача, поскольку они находятся на глубине четырех тысяч метров.

Ранее в августе 2021 года в музее «Титаника» в американском штате Теннесси на посетителей упала стена в виде айсберга. В результате происшествия пострадали три человека. Все они были доставлены в больницу. После ЧП музей закрыли на день.

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Мария Гейн
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