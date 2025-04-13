Женщина почувствовала себя плохо во время мытья посуды и узнала неожиданную причину

Пользовательница сети под ником green_eggs_and_sammmm поделилась историей о том, как ее мать внезапно почувствовала себя плохо во время мытья посуды, после чего семья сделала неожиданное открытие. О том, как она узнала причину недомогания родительницы, женщина рассказала в видео в соцсети TikTok.

Блогерша отметила, что ее мать начала чувствовать себя плохо после покупки нового средства для мытья посуды. Тогда женщина вместе с возлюбленным решила внимательно изучить состав моющего средства. Как следует из видео, пара обнаружила в нем большое количество лауретсульфата натрия — вещества, которое может вызывать головную боль и тошноту.

Автор ролика добавила, что в итоге ее семья стала использовать другое, более безопасное средство для посуды.

Многие комментаторы поблагодарили блогершу за то, что она поделилась своим опытом. По их словам, они теперь будут внимательно изучать состав моющих средств. «Здорово, что вы потратили время, чтобы помочь матери, это очень мило», — отреагировала на ролик одна из пользовательниц.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, как после первого свидания с молодым человеком она лишилась автомобиля. Женщина уточнила, что в итоге ей пришлось вызвать полицию.