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04:15, 3 апреля 2025Интернет и СМИ

Женщина пошла на первое свидание с молодым человеком и лишилась машины

Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: @ms.goodie1010 / TikTok

Пользовательница TikTok под ником ником @ms.goodie1010 рассказала, как после первого свидания с молодым человеком лишилась автомобиля. На ее историю обратило внимание издание DailyDot.

По словам женщины, перед первым свиданием мужчина сказал ей, что его сын забрал машину, поэтому они отравились на свидание на ее машине. Во время встречи мужчина сказал, что забыл в машине телефон, и попросил ключи от автомобиля, чтобы забрать его. Спустя некоторое время автор поста обнаружила, что молодой человек пропал вместе с ее автомобилем.

Женщина добавила, что вызвала полицию, и уточнила, что в итоге ей удалось вернуть машину.

В комментариях к видео многие посочувствовали женщине и отметили, что никто не имеет право злоупотреблять доверием людей. «Никто не имеет право воровать твою машину и не важно, забираете ли вы их на своей машине или оставляете ключ зажигания в машине с открытой дверью», — написала одна из пользовательниц.

Ранее сообщалось, что пользовательница социальной сети TikTok по имени Тэми Конзьер организовала сбор денег, чтобы помочь работающей всю жизнь 81-летней женщине, которая не может позволить себе выйти на пенсию и продолжает работать официанткой. В итоге ей удалось собрать почти 250 тысяч долларов США (более 20 миллионов рублей).

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