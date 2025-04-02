Пользователи сети собрали 20 миллионов рублей для 81-летней официантки

DailyDot: Пользователи TikTok собрали 20 млн рублей для 81-летней официантки

Пользовательница социальной сети TikTok по имени Тэми Конзьер организовала сбор денег, чтобы помочь работающей всю жизнь 81-летней женщине, которая не может позволить себе выйти на пенсию и продолжает работать официанткой. В итоге ей удалось собрать почти 250 тысяч долларов США (более 20 миллионов рублей), сообщает издание DailyDot.

Конзьер рассказала, что встретила официантку по имени Бетти в ресторане Eat'n Park 26 марта 2025 года. Подслушав разговор Бетти с клиентами за соседним столиком, она узнала, что 81-летней женщине приходится работать, потому что ее ежемесячные счета превышают сумму социального пособия, которое она получает.

По словам Конзьер, она дала официантке 40 долларов чаевых наличными и призвала своих подписчиков «сделать свое дело» и распространить этот ролик. Видео быстро стало вирусным и набрало более 7,1 миллиона просмотров. Затем блогерша запустила кампанию по сбору средств для Бетти. К 28 марта 2025 года пользователи собрали свыше 250 тысяч долларов (более 20 миллионов рублей).

Конзьер подчеркнула, что всю вырученную сумму она передаст лично Бетти, а сама официантка благодарна за поддержку, но пока не планирует полностью уходить на пенсию. Женщина отметила, что работа на неполный рабочий день помогает ей поддерживать активность.

Ранее DailyDot опубликовало историю блогера из США, который притворился, что не оставил чаевые в буфете, и столкнулся с неожиданной реакцией официантки. Мужчина рассказал, что сотрудница кафе отказалась выпускать их с другом из заведения, пока не убедилась в том, что они оставили чаевые.