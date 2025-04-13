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НХЛ — регулярный чемпионат
15:39, 13 апреля 2025Спорт

Два футболиста столкнулись в матче Первой лиги и потеряли сознание

Карабашев и Юдинцев столкнулись в матче Первой лиги и потеряли сознание
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Вратарь саратовского «Сокола» Никита Карабашев и защитник московской «Родины» Георгий Юдинцев получили травмы в столкновении в матче 28-го тура Первой лиги. Видео эпизода доступно в Telegram-канале турнира.

На 80-й встречи голкипер саратовцев вышел далеко из ворот, чтобы помешать сопернику убежать один на один. Футболисты столкнулись головами и оба потеряли сознание. На поле выехали две машины скорой помощи, игроков госпитализировали.

Игра прошла в воскресенье, 13 апреля, в Саратове и закончилась со счетом 2:1 в пользу «Родины». Победный мяч был забит на восьмой добавленной минуте.

Ранее нападающий «Виннипег Джетс» и сборной Дании Николай Элерс получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс». Он столкнулся с линейным арбитром и покинул площадку.

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