Два футболиста столкнулись в матче Первой лиги и потеряли сознание

Карабашев и Юдинцев столкнулись в матче Первой лиги и потеряли сознание

Вратарь саратовского «Сокола» Никита Карабашев и защитник московской «Родины» Георгий Юдинцев получили травмы в столкновении в матче 28-го тура Первой лиги. Видео эпизода доступно в Telegram-канале турнира.

На 80-й встречи голкипер саратовцев вышел далеко из ворот, чтобы помешать сопернику убежать один на один. Футболисты столкнулись головами и оба потеряли сознание. На поле выехали две машины скорой помощи, игроков госпитализировали.

Игра прошла в воскресенье, 13 апреля, в Саратове и закончилась со счетом 2:1 в пользу «Родины». Победный мяч был забит на восьмой добавленной минуте.

Ранее нападающий «Виннипег Джетс» и сборной Дании Николай Элерс получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс». Он столкнулся с линейным арбитром и покинул площадку.