Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:05, 13 апреля 2025Россия

МЧС прокомментировало пожар на электроподстанции в Оренбурге

МЧС: Открытое горение на электроподстанции в Оренбурге ликвидировано
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Открытое горение на электроподстанции в Оренбурге ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

«Пожарно-спасательные подразделения работают на месте пожара произошедшего сегодня утром на электроподстанции. Пострадавших нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — говорится в комментарии ведомства.

Подчеркивается, что информация уточняется.

Ранее сообщалось, что взрыв и сильный пожар возле Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) напугал жителей Оренбурга. Сначала люди услышали громкий хлопок, после чего в районе ТЭЦ появился столб черного дыма. Также часть горожан пожаловалась на прекращение электроснабжения.

    Обсудить
    Последние новости

    «Рок-звезда от дипломатии». Выступление Лаврова на форуме в Турции вызвало огромный ажиотаж

    Фанаты Цоя ответили на порчу стены на Арбате перформансом

    МЧС прокомментировало пожар на электроподстанции в Оренбурге

    Россиян предупредили о штрафах за повреждение вербы

    Стилист назвала тренды весны 2025 года

    Система ПВО сбила БПЛА в четырех районах Ростовской области

    Российские военные уничтожили иностранных наемников в Харьковской области

    Россиянам назвали способы не попадаться на уловки маркетологов

    ВСУ бросили все свои силы на удержание одного села в Курской области

    Трамп раскрыл размер ежедневных доходов от новых пошлин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше