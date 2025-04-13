МЧС прокомментировало пожар на электроподстанции в Оренбурге

МЧС: Открытое горение на электроподстанции в Оренбурге ликвидировано

Открытое горение на электроподстанции в Оренбурге ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

«Пожарно-спасательные подразделения работают на месте пожара произошедшего сегодня утром на электроподстанции. Пострадавших нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — говорится в комментарии ведомства.

Подчеркивается, что информация уточняется.

Ранее сообщалось, что взрыв и сильный пожар возле Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) напугал жителей Оренбурга. Сначала люди услышали громкий хлопок, после чего в районе ТЭЦ появился столб черного дыма. Также часть горожан пожаловалась на прекращение электроснабжения.