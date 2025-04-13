Мошенники начали обманывать россиян под предлогом диспансеризации

ТАСС: Мошенники начали взламывать «Госуслуги» под предлогом диспансеризации

Мошенники начали представляться работниками медицинских учреждений и взламывать аккаунты россиян в «Госуслугах» под предлогом диспансеризации. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МВД России.

В частности, злоумышленники звонят жертве, представляются медработниками и предлагают пройти диспансеризацию. Далее они просят назвать код из СМС, который якобы нужен для записи. На самом деле после получения цифр мошенники получают доступ к аккаунту в «Госуслугах» и используют полученную информацию в своих целях.

В МВД предупредили, что далее жертве может позвонить уже другой мошенник. Он сообщит о взломе аккаунта, предложит обратиться в «техподдержку» и даст фейковый номер. После этого человеку предлагают заполнить «заявление», к которому просят приложить фотографии банковских карт, с которых позднее списывают деньги.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов, чтобы получить доступ к их учетной записи на «Госуслугах».