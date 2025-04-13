На Украине выступили с новым обвинением в адрес главы Сумской области

Мэр Семенихин: Взрыв в Сумах 24 марта не был вызван ракетным ударом

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что взрыв в Сумах 24 марта, в результате которого пострадали около ста человек, не был вызван ракетным ударом. Его слова передает «Страна.ua».

Он обвинил губернатора Сумской области Владимира Артюха в намеренной лжи по этому поводу. «Артюх рассказывал о прилете ракеты якобы по городу Сумы. А на самом деле этот мерзавец просто решил что-то поставить, сложить в центре Сум, и потом что-то произошло», — сказал Семенихин.

«Страна.ua» отмечает, что в местных пабликах предполагали, что взорвались боеприпасы, которые хранились среди жилой застройки. При этом, согласно официальной версии, по городу был нанесен ракетный удар.

Ранее мэр Конотопа призвал губернатора региона уйти в отставку и извиниться после российского удара по Сумам 13 апреля.