Названа стоимость коллекции клюшек Овечкина

НХЛ выпустила эксклюзивную коллекцию клюшек Овечкина по 28 тысяч долларов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила эксклюзивную лимитированную коллекцию клюшек нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщается на сайте лиги.

В НХЛ рассказали, что стоимость снаряда составляет 27 999 долларов. Каждая клюшка подписана самим Овечкиным и имеет индивидуальный номер. Отмечается, что они изготовлены из бронзы, выполнены вручную и повторяют характеристики клюшки, которой отечественный хоккеист забросил свою рекордную 895‑ю шайбу.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.