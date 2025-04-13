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07:51, 13 апреля 2025Спорт

Овечкин пошутил о продлении контракта с «Вашингтоном»

Хоккеист Овечкин пошутил, что может подписать 13-летний контракт с «Вашингтоном»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Monumental Sports Network / YouTube

Российский нападающий Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу Monumental Sports Network пошутил о продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс».

Хоккеист заявил, что может подписать еще одно 13-летнее соглашение. «Будто вчера мы подписывали 13-летний контракт. Так что, может, продление в следующем году?» — задался вопросом он.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.

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