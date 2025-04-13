Порошенко рассказал о невежливом вопросе Трампа о Крыме. О чем спросил его президент США?

NYT: Трамп во время первого срока задал вопрос Порошенко, чей Крым

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) рассказал, что президент США Дональд Трамп может задавать неожиданные, а порой невежливые вопросы. В интервью New York Times (NYT) он вспомнил разговор с американским лидером о Крыме — Трамп уточнял принадлежность полуострова.

Трамп рассказал о мнении «русского друга» про Крым

На одной из встреч во время первого президентского срока Трампа американский лидер спросил Порошенко, может ли он получить честный ответ на один вопрос. «Затем Трамп наклонился и спросил: "Скажите, Крым российский?"», — вспомнил бывший президент Украины.

Фото: Artur Bainozarov / Reuters

Порошенко ответил, что Крым был украинским до 2014 года. Он также уточнил, что побудило американского президента задать этот вопрос. «Трамп сказал, что его "русский друг" сказал, что полуостров должен быть российским», — пересказал Порошенко.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. В 2018 году, во время первого президентского срока Трампа, США приняли так называемую «Крымскую декларацию», в которой заявили о якобы аннексии Крыма Россией и отказались признавать ее права на полуостров.

В США заявляли, что администрация Трампа рассматривает признание Крыма российским

В марте СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность признать Крым российской территорией. Предполагалось, что это может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине. При этом Трамп еще не принимал решений по этому поводу.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что урегулирование ситуации на Украине будет связано с каким-либо отказом Киева от территорий для будущих гарантий безопасности.