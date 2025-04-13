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16:55, 13 апреля 2025Силовые структуры

Российские полицейские продавали данные умерших ритуальщикам

Участковые в Томске продавали данные умерших сотрудникам ритуальной службы
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Томске выявили двух участковых, которые продавали персональные данных ушедших из жизни граждан сотрудникам одной из ритуальных служб. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

За переданные данные они получали деньги, однако сумма не уточняется. Продажу данных выявили оперативники собственной безопасности полиции. Участковые работали в Октябрьском районе Томска.

В УМВД добавили, что если факт продажи подтвердится, то полицейских уволят и подвергнут наказанию «в установленном законом порядке». Их руководитель также будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

В прошлом году в Москве экс-полицейские обокрали офисы подозреваемых во время обыска. Они украли деньги, электронику и оргтехнику стоимостью 2,9 миллиона рублей. К этому причастны подполковник, старший лейтенант и несколько сотрудников одного из городских отделов УМВД. Экс-оперативники были задержаны и дали признательные показания.

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