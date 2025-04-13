Две группы иностранных наемников ВСУ уничтожены в Харьковской области

Российские военные уничтожили две группы иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Иван Бигма, его слова приводит ТАСС.

«В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады», — сказал Бигма.

Он отметил, что за прошедшие сутки потери ВСУ составили около 250 человек личного состава, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее стало известно, что Киев начал перебрасывать резервы на сумское направление из-за опасения наступления России. ВСУ также наращивают оборонительный потенциал в Харьковской и Черниговской областях.