Коркмаз: Саммит РФ и Украины в Турции возможен, но нужно объединить усилия

Саммит России и Украины в Турции возможен, однако для его реализации необходимо объединение усилий всех сторон. Об этом заявил зампред по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз в беседе с РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что у русского и украинского народов много общего, поэтому «невозможно разделить эти народы».

«Думаю, вопрос надо ставить не о том, возможна ли эта встреча в Турции, а о том, как сделать так, чтобы она состоялась в Турции», — подчеркнул Коркмаз.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию 11 апреля. В рамках Анталийского форума он провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, министром иностранных дел Судана Али Юсеф Шарифом и главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Дипломат заявил, что Евро-атлантическое сообщество сосредоточило все усилия на подготовке к новой войне.