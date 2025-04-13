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00:54, 13 апреля 2025Мир

В Турции прокомментировали возможность проведения саммита России и Украины

Коркмаз: Саммит РФ и Украины в Турции возможен, но нужно объединить усилия
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Саммит России и Украины в Турции возможен, однако для его реализации необходимо объединение усилий всех сторон. Об этом заявил зампред по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз в беседе с РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что у русского и украинского народов много общего, поэтому «невозможно разделить эти народы».

«Думаю, вопрос надо ставить не о том, возможна ли эта встреча в Турции, а о том, как сделать так, чтобы она состоялась в Турции», — подчеркнул Коркмаз.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию 11 апреля. В рамках Анталийского форума он провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, министром иностранных дел Судана Али Юсеф Шарифом и главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Дипломат заявил, что Евро-атлантическое сообщество сосредоточило все усилия на подготовке к новой войне.

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