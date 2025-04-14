108-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

108-летняя британка Джоан Хелен Дайк назвала йогу причиной долголетия

Долгожительница из Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. Об этом пишет What’s The Jam.

108-летняя Джоан Хелен Дайк отметила знаменательную дату в доме престарелых в городе Шрусбери, графство Шропшир. В юности она работала воспитательницей детского сада, а после начала Второй мировой войны пошла служить в архив Британской армии.

Тогда же женщина встретила Хью Дайка, они поженились и стали родителями двоих дочерей. Причиной своего долголетия британка назвала активный образ жизни и йогу. «Полная жизнь, которой я наслаждаюсь до сих пор, поддерживает здоровье тела и ума. Особенно я люблю йогу. И еду», — заявила она.

Дайк призналась, что не может вспомнить, какие-то особенные моменты жизни, потому что их было слишком много. Поздравить ее приехали многочисленные родственники, включая внуков и правнуков.

Ранее жительница британского графства Херефордшир отпраздновала 106-й день рождения и раскрыла секрет долголетия. Барбара Коллкатт заявила, что прожила так долго благодаря двум молочным продуктам.