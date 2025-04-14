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21:32, 14 апреля 2025Спорт

«Ак Барс» победил «Динамо» во втором подряд матче четвертьфинала Кубка Гагарина

«Ак Барс» победил «Динамо» со счетом 2:0 в матче 1/4 финала Кубка Гагарина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Дмитрий Кателевский и Альберт Яруллин.

«Ак Барс» одержал вторую подряд победу в серии 1/4 финала, счет в которой стал 2-0. Следующие два матча состоятся в Казани 16 и 18 апреля.

В первом раунде плей-офф Континентально хоккейной лиги (КХЛ) столичное «Динамо» обыграло петербургский СКА со счетом 4-2. «Ак Барс» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» (4-3).

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