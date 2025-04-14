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18:02, 14 апреля 2025Путешествия

Альпинисты взломали двери собора в Европе и попытались забраться на него под покровом ночи

Шесть альпинистов попытались забраться на Кельнский собор и были арестованы
Алина Черненко

Фото: IMAGO / Christoph Hardt / Globallookpress.com

Шесть альпинистов попытались забраться на Кельнский собор в Германии под покровом ночи и были арестованы. Подробностями поделилось издание The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 13 апреля. Охранники популярной у туристов европейской достопримечательности заметили на камерах видеонаблюдения молодых людей с налобными фонарями и вызвали полицию.

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Стражи правопорядка сразу же прибыли на место, окружили собор и отправили к куполу здания вертолет. Задержать нарушителей удалось на лестнице башни. Ими оказались пять французов от 18 до 27 лет и 26-летняя бельгийка. Полицейские конфисковали у иностранцев камеру, мобильный телефон и отмычку. Во время обыска здания они также обнаружили несколько взломанных дверей и рюкзаки с альпинистским снаряжением.

В 2024 году украинский турист попытался залезть на мраморную лошадь в фонтане Треви в центре Рима и попал на видео. 27-летний мужчина на глазах у прохожих перелез через железное ограждение и стал забираться на статую.

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