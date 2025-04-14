Перечислены получившие Android 16 смартфоны

Бета-версия ОС Android 16 вышла для смартфонов Google, Xiaomi и OnePlus

Журналисты издания GizmoChina перечислили смартфоны, на которые уже можно установить Android 16. Список доступен на сайте медиа.

Авторы портала отметили, что многие производители смартфонов еще не выпустили для своих устройств стабильную версию Android 15, тогда как бета-версию Android 16 уже можно загрузить на ряд девайсов. По состоянию на начало апреля 2025 года новая операционная система (ОС) доступна для смартфонов Google, Xiaomi и OnePlus.

Предварительную версию ОС можно загрузить для Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro и Pixel 8a, Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel 7a, Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a. В список также попали Xiaomi 15 и 14T Pro, а также OnePlus 13.

Android 16 находится на этапе тестирования с ноября 2024 года. В мае Google должна анонсировать ОС, публичный релиз системы состоится летом. Журналисты объяснили, что новая система появилась на устройствах Google, Xiaomi и OnePlus, так как эти производители присоединились к программе раннего доступа.

В заключении авторы заметки подчеркнули, что бета-версия Android 16 имеет большое количество ошибок и предназначена для продвинутых пользователей и разработчиков. Поэтому ее установка может привести к снижении производительности телефона.

Компания Google представила третью бета-версию Android 16 в марте. По большей части эта версия ОС была посвящена улучшениям для людей с ограниченными возможностями.