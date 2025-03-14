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15:07, 14 марта 2025Наука и техника

Вышла новая бета-версия Android 16

Google выпустила третью бета-версию ОС для смартфонов Android 16
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pxhere

Американская корпорация Google выпустила третью публичную бета-версию Android 16 для смартфонов Pixel. Об этом сообщается в блоге разработчиков Android.

В компании отметили, что процесс бета-тестирования новой операционной системы (ОС) подходит в концу. По словам вице-президента Google Мэтью Маккалоу, осталось лишь несколько нововведений, которые разработчики приложения должны учитывать. «Android предоставляет улучшения и новые функции круглый год, и ваши отзывы о программе бета-тестирования Android играют ключевую роль», — заявил Маккалоу.

По большей части третья бета-версии была посвящена улучшениям для людей с ограниченным возможностями. Так, теперь в настройках можно установить обводку текста в интерфейсе ОС: если текст находится на полупрозрачном поле, то он будет иметь контрастную подложку. Также в Android 16 добавили функцию подключения слуховых аппаратов Bluetooth LE Audio.

Специалисты Google рассказали о функции Local Network Protection, которая защищает данные, передаваемые между устройствами и приложениями по Wi-Fi. Пользователи смогут установить степень свободы в обмене информацией между разными программами.

Первая бета-версия Android 16 вышла в конце января. Финальная версия новой системы, которая будет доступна пользователям большинства брендов смартфонов, появится в середине 2025 года.

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