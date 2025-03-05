Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:50, 5 марта 2025Наука и техника

Google назвала сроки выхода Android 16

Google выпустит Android 16 в июне — раньше намеченного срока
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Американская корпорация Google выпустит новую версию операционной системы (ОС) для смартфонов Android раньше намеченного срока. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты медиа пообщались с представителями IT-гиганта на выставке MWC 2025 в Барселоне. Руководитель проекта Android Самир Самат назвал ориентировочные сроки выхода новой версии ОС — июнь 2025 года. По его словам, инженеры компании работают над тем, чтобы представить публичную версию системы в начале лета.

По словам журналистов издания, обычно Google выпускала финальную версию Android не раньше августа. Самат рассказал, что у корпорации появилась возможность сделать это раньше из-за изменений в структуре и производственном процессе. Представитель корпорации отметил, что раньше разработчики работали над разными направлениями ОС, а затем объединяли свои наработки — в этот раз они изначально работают сообща.

«Есть много пользователей, которым нужна более быстрая функциональность ОС, и они хотят, чтобы мы обновлялись чаще», — заявил Самат. По его словам, обновления начали выходить регулярнее, чем обычно, также есть возможность быстрее исправлять ошибки в системе.

Ранее стало известно, что корпорация Google представит операционную систему Android 16 в мае. 20 мая компания проведет конференцию для разработчиков Google I/O, на которой покажет новую ОС.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова изменил отношение к Зеленскому

      Отец и двое его детей заживо сгорели в российском регионе

      Медведев объяснил смысл «лютой выволочки» Зеленскому в Белом доме

      Раскрыт гонорар осудившего СВО певца Максима Леонидова

      Деловая активность упала в одном из сегментов российской экономики

      Япония ответила на призыв США увеличить расходы на оборону

      Посол Украины в США рассказала о письме Зеленского Трампу

      У ВСУ стали заканчиваться оборонительные сооружения в ДНР

      ВСУ лишились безопасных путей снабжения группировки в Судже

      В России увидели в Трампе аналог Горбачева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше