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12:11, 14 апреля 2025Культура

Авторы возглавившей топ Apple Music на Украине песни получили почетные звания

Участникам Ay Yola присвоили почетные звания после попадания в мировые чарты
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал AY YOLA

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о присвоении почетных званий участникам этномузыкальной группы Ay Yola. Об этом он сообщил на совещании правительства республики.

Музыкант Ринат Рамазанов получил звание народного артиста республики Башкортостан. Вокалистка коллектива Адель Шайхитдинова и ее отец, саунд-продюсер Руслан Шайхитдинов стали заслуженными артистами. «Большие молодцы! Поздравляю и благодарю их за такой замечательный вклад в развитие культуры Башкортостана», — отметил Хабиров.

Ранее трек Homay российской группы из Башкирии Ay Yola возглавил топ сервиса Apple Music на Украине. Трио опередило украинских исполнителей, среди которых оказались такие звезды, как Monatik и «Бумбокс». В начале апреля песня вошла в пятерку самых популярных треков в Shazam, опередив Abracadabra Леди Гаги.

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