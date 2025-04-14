Более сотни россиян почти 1,5 дня прождали вылета в Египет

Рейс Al Masria из России в Египет задержали почти на 1,5 дня

Более сотни россиян почти 1,5 дня прождали вылета из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, Египет. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Boeing 737-400 авиакомпании Al Masria должен был отправиться из аэропорта Пулково в 2:50 13 апреля, однако вылет отложили как минимум до 12:00 14 апреля. Отмечается, что на рейсе должно быть около 160 человек.

По предварительным данным, причиной задержки почти на полтора дня стало позднее прибытие воздушного судна. «Пассажирам предоставлены напитки, горячее питание, организовано размещение в гостинице», — добавили в прокуратуре.

Ранее 200 россиян застряли на Пхукете, Таиланд. Они не могли вылететь рейсом Azur Air на протяжении почти десяти часов.