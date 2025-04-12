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17:44, 12 апреля 2025Путешествия

Сотни россиян застряли в Таиланде

Mash: Порядка 200 россиян застряли в аэропорту Пхукета и не могут вылететь в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В настоящее время порядка 200 граждан России продолжают находиться в аэропорту Пхукета и не смогут вылететь в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько сотен граждан РФ не могут вылететь из Таиланда рейсом Azur Air на протяжении почти десяти часов. Рейс ZF 2902 должен был вылететь в Россию в субботу, 12 апреля, в 8:50 по московскому времени. Однако до сих пор люди не могут подняться на борт самолета. Утверждается, что вылететь на родину у них получится только ночью, в 3:40.

При этом на горячей линии авиакомпании людей до сих пор перенаправляют за уточнением информации в турагентства, через которые они оформляли путевки. Есть ли возможность разместить застрявших на Пхукете россиян в местные гостиницы, пока также неизвестно.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил еще об одном инциденте на курорте в Таиланде с участием россиян. Группа туристов из РФ застряла на сломанной лодке в открытом море на Пхукете. За экскурсию каждый из них заплатил по 10 тысяч рублей, однако в итоге качество сервиса оставило желать лучшего. Катер с туристами сломался в самом начале маршрута. После безуспешных попыток починить судно организаторы вызвали вторую лодку. На обратном пути она заглохла из-за нехватки бензина. Россиян все же удалось вернуть на берег, а экскурсия в итоге затянулась на девять часов.

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