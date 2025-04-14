В Минобороны рассказали о продвижении десантников ВС России в сторону Запорожья

Минобороны: Российские десантники методично продвигаются в сторону Запорожья

Российские десантники отбивают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дороги, ведущие к Запорожью. Об этом рассказали в Минобороны России, пишет ТАСС.

«Десантники методично отбивают у противника опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья», — рассказали в ведомстве об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее российский десантник Азнаур Балаев сбил дрон ВСУ, метнув в него автомат, как копье, и еще девять суток с ранением удерживал позиции. Это произошло в ходе масштабной наступательной операции ВС России в Курской области.