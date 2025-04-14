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10:32, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников рассказал о поразивших его словах молодой поклонницы

Врач Мясников рассказал, что встретился с выросшей на его передачах поклонницей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о встрече с молодой поклонницей, которая его сильно удивила. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Я тут был поражен одной ситуацией. (...) Бежит девочка ко мне и говорит такую фразу: "Я же на ваших передачах выросла". Я думаю: чего она несет? Потом начал считать: так, если я здесь (на телевидении — прим. «Ленты.ру»), по-моему, 12 лет, а ей 25, то ей тогда действительно было 10-11 лет, и она действительно выросла на моих передачах», — вспомнил доктор.

Ранее Мясников заявил о разочаровании сына от Франции. Врач описал эту популярную европейскую страну словами «стало бедно и грязно».

Перед этим Мясников раскрыл секрет молодости. 71-летний доктор назвал общение с девушками одним из своих способов сохранить бодрость духа.

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