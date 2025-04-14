Депутат Госдумы Соболев усомнился, что СВО закончится в 2025 году

Если Россия хочет достичь целей специальной военной операции (СВО), в том числе демилитаризации и денацификации Украины, то боевые действия вряд ли закончатся в 2025 году. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Ридусом».

Ранее мнение о том, что конфликт может завершиться в 2025 году, высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По ее словам, наступило время налаживать отношения с Москвой.

Соболев усомнился в озвученных журналисткой сроках. Он подчеркнул, что, «если будет договорняк, СВО может закончиться и завтра». Однако, считает парламентарий, Российской армии нужно дойти до западной границы Украины. В качестве ближайшей задачи политик назвал создание демилитаризованной зоны для защиты приграничных российских регионов, в которую должны войти Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. «У нас еще Запорожье и Херсон не заняты, два населенных пункта Курской области не освобождено», — отметил депутат.

При этом Соболев считает, что Россия не может позволить себе «договорняк», так как «фашизм расцвел пышным цветом с помощью западных спецслужб на части русского мира».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация закончится через полтора-два месяца при условии, что у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны. По его словам, в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.