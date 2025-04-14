Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 14 апреля 2025Россия

Генерал-лейтенант усомнился в озвученных Симоньян сроках окончания СВО

Депутат Госдумы Соболев усомнился, что СВО закончится в 2025 году
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Если Россия хочет достичь целей специальной военной операции (СВО), в том числе демилитаризации и денацификации Украины, то боевые действия вряд ли закончатся в 2025 году. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Ридусом».

Ранее мнение о том, что конфликт может завершиться в 2025 году, высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По ее словам, наступило время налаживать отношения с Москвой.

Соболев усомнился в озвученных журналисткой сроках. Он подчеркнул, что, «если будет договорняк, СВО может закончиться и завтра». Однако, считает парламентарий, Российской армии нужно дойти до западной границы Украины. В качестве ближайшей задачи политик назвал создание демилитаризованной зоны для защиты приграничных российских регионов, в которую должны войти Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. «У нас еще Запорожье и Херсон не заняты, два населенных пункта Курской области не освобождено», — отметил депутат.

При этом Соболев считает, что Россия не может позволить себе «договорняк», так как «фашизм расцвел пышным цветом с помощью западных спецслужб на части русского мира».

Материалы по теме:
«Я все-таки надеюсь, что он в плену» Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
«Я все-таки надеюсь, что он в плену»Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
20 февраля 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025
«Осколок зашел через шею и пробил легкое» Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
«Осколок зашел через шею и пробил легкое»Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
26 марта 2025

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация закончится через полтора-два месяца при условии, что у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны. По его словам, в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Сирии запросил убежище в России

    Сразу девять населенных пунктов попали под удар ВСУ в российском регионе

    В Союзе женщин раскритиковали одно предложение Госдумы по повышению демографии

    Российский суд вынес приговор участнику украинского националистического батальона

    Путин призвал установить на «Волгонефти-212» саркофаг

    В Подмосковье спасли провалившуюся в двухметровую яму собаку

    Генерал-лейтенант усомнился в озвученных Симоньян сроках окончания СВО

    Российский бренд выпустил шарф в виде колбасы за 14 тысяч рублей

    В российском регионе начали искать пропавших детей через сервис на основе ИИ

    Банк «Зенит» захотел забрать Audi у Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше