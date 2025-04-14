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07:09, 14 апреля 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

Тульский губернатор Миляев: При отражении атаки дронов ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Тульской области при отражении атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России воздушные цели уничтожены. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор.

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По его информации, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Миляев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что ситуация находится под контролем.

Жители Тульской области сообщили о взрывах в ночь на понедельник, 14 апреля. Они рассказали о вспышках в небе. По их словам, в оконных рамах от взрывов затряслись стекла. Целью атаки, предварительно, стала Алексинская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Тульской области. При попытке атаки могли использоваться дроны-камикадзе «Лютый».

ЖЗЛ
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