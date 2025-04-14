Иностранец оказался под угрозой тюрьмы в России из-за золотой цепи в сумке

ФТС: Иностранца поймали в Шереметьево с золотой цепью весом два килограмма

Иностранец попытался вывезти из России золотую цепь и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Мужчину поймали в ходе таможенного контроля в московском аэропорту Шереметьево. В его сумке обнаружили цепь из золота весом два килограмма.

Нарушитель заявил, что это его личная вещь, а стоимости ее он не знает. При этом экспертиза заключила, что цепь изготовлена из сплава с содержанием 99,5 процента золота и не является готовым ювелирным изделием.

Стоимость предмета оценили в 8,6 миллиона рублей. На иностранца завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

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