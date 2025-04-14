Кандидатам в ЕС наказали не посещать парад Победы в Москве

Глава МИД Латвии Браже: ЕС наказал кандидатам не посещать парад Победы в Москве

Европейский союз (ЕС) дал указание государствам-кандидатам на вступление в организацию не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает «Европейская правда»

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По ее словам, во время рабочего ужина с представителями стран Западных Балкан 13 апреля представители ЕС дали им четкое указание не участвовать в мероприятиях в Москве, посвященным празднованию 9 мая. Она также рассказала, что на встрече было много дискуссий относительно ценностей, согласования общей политики по иностранным делам и безопасности, включая санкции. Браже заключила, что планируется «очень практическая дискуссия как о деньгах, так и о военной поддержке, о собственной способности ЕС» по поддержке Украины.

Ранее в Латвии захотели запретить торговлю товарами из России и Белоруссии. По словам депутата сейма Нацобъединения Яниса Витенбергса, этот шаг поставит Латвию в пример прочим государствам ЕС и поможет успешной реализации санкционной политики.

До этого премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала ЕС помочь Украине добиться «мира через силу». Она положительно оценила предложенные Европейской комиссией пять пунктов по расходам на оборону, потому как Латвия требовала таких решений «уже достаточно долго».