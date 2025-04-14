Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:26, 14 апреля 2025Бывший СССР

Кандидатам в ЕС наказали не посещать парад Победы в Москве

Глава МИД Латвии Браже: ЕС наказал кандидатам не посещать парад Победы в Москве
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Европейский союз (ЕС) дал указание государствам-кандидатам на вступление в организацию не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает «Европейская правда»
.

По ее словам, во время рабочего ужина с представителями стран Западных Балкан 13 апреля представители ЕС дали им четкое указание не участвовать в мероприятиях в Москве, посвященным празднованию 9 мая. Она также рассказала, что на встрече было много дискуссий относительно ценностей, согласования общей политики по иностранным делам и безопасности, включая санкции. Браже заключила, что планируется «очень практическая дискуссия как о деньгах, так и о военной поддержке, о собственной способности ЕС» по поддержке Украины.

Ранее в Латвии захотели запретить торговлю товарами из России и Белоруссии. По словам депутата сейма Нацобъединения Яниса Витенбергса, этот шаг поставит Латвию в пример прочим государствам ЕС и поможет успешной реализации санкционной политики.

До этого премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала ЕС помочь Украине добиться «мира через силу». Она положительно оценила предложенные Европейской комиссией пять пунктов по расходам на оборону, потому как Латвия требовала таких решений «уже достаточно долго».

    Обсудить
    Последние новости

    Суд ликвидировал Фонд Ройзмана

    Недавно открытая пасхальная комета попала в объектив российского фотографа

    Пенсионерка шлепнула внучку тапком и оказалась за решеткой

    Взрыв произошел возле церкви в Москве

    Страна НАТО выступила против поставок оружия на Украину

    Устранение боевика ВСУ назвали ответом на обстрелы приграничья России

    Названы задачи китайского J-36

    Крупнейшие покупатели российской нефти снизили ее закупки

    Стала известна дата избрания нового канцлера Германии

    В сети испугались за здоровье Скриптонита из-за его внешности на новом фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше