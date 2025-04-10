В европейской стране захотели запретить товары из России и Белоруссии

DELFI: Сейм рассмотрит запрет в Латвии российских и белорусских товаров

В Латвии захотели запретить торговлю товарами из России и Белоруссии. Соответствующее решение рассмотрит Сейм европейской страны, сообщает DELFI.

Проект внесли на обсуждение депутаты от оппозиционных Национального объединения и «Объединенного списка». По словам депутата сейма Нацобъединения Яниса Витенбергса, этот шаг поставит Латвию в пример прочим государствам Евросоюза (ЕС) и поможет успешной реализации санкционной политики.

Политики считают, что боевые действия на Украине делают вопрос торговли российскими и белорусскими товарами аморальным. Это поддерживает экономику указанных стран, отмечают авторы.

В конце марта член Европейского парламента от Латвии Инесе Вайдере обратилась к Еврокомиссии с требованием увеличить таможенные пошлины на российские товары, включая удобрения и рыбную продукцию. Она посетовала, что с 2022 года, когда ЕС ввел против России целый ряд санкций, российские товары продолжают поступать на рынок ЕС.

«Благодаря значительно более низким производственным затратам российские производители удобрений продолжают снижать цены производителей в ЕС и других странах. Это привело к тревожной зависимости от дешевых российских удобрений, что создает серьезную угрозу продовольственной безопасности ЕС, поскольку сельскохозяйственное производство оказывается зависимым», — пояснила Вайдере.

В Латвии уже поддержали запрет на покупку недвижимости гражданам России и Белоруссии. Ограничение призвано укрепить национальную безопасность Латвии и предотвратить возможные угрозы государственным интересам. В случае принятия закон коснется юрлиц из России и Белоруссии, а также компаний, бенефициарными владельцами которых являются россияне или белорусы, и компаний, в которых не менее 25 процентов акций принадлежат гражданам этих стран.