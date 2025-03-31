В ЕС потребовали повысить таможенные пошлины на ряд товаров из России

Член Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с требованием усилить таможенные пошлины на российские товары, включая удобрения и рыбную продукцию. Об этом говорится в обращении парламентария, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».
Она напомнила, что с 2022 года ЕС ввел против России целый ряд санкций, включая повышение таможенных пошлин. «Однако российские товары, включая удобрения, продолжают поступать на рынок ЕС», — констатирует евродепутат.
«Благодаря значительно более низким производственным затратам российские производители удобрений продолжают снижать цены производителей в ЕС и других странах. Это привело к тревожной зависимости от дешевых российских удобрений, что создает серьезную угрозу продовольственной безопасности ЕС, поскольку сельскохозяйственное производство оказывается зависимым», — отмечает Вайдере.
Реализация предложенного регламента о внесении изменений в таможенные пошлины на импорт определенных товаров из России и Белоруссии сократит ввоз удобрений из России. Однако есть опасения, что это может привести к росту цен на удобрения в ЕС, что напрямую ударит по фермерам. Какие меры планирует принять Комиссия, чтобы смягчить возможный ущерб для сельхозпроизводителей ЕС?
Кроме того, она спрашивает, планирует ли ЕК «расширить перечень мер и повысить импортные пошлины на другие категории товаров», включая удобрения и рыбную продукцию.
Ранее член парламента Франции Лоик Кервран выразил опасение из-за риска роста цен на удобрения на фоне планируемых ограничительных мер против импорта этого товара из России. «Комиссия 28 января 2025 года приняла предложение о повышении таможенных пошлин на удобрения, поступающие из России. Сегодня значительная часть удобрений, используемых французскими фермерами, поступает из этой страны, и поэтому они будут обеспокоены влиянием налога, предложенного комиссией», — писал он.