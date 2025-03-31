В ЕС потребовали повысить таможенные пошлины на ряд товаров из России

В ЕП потребовали повысить таможенные пошлины на ряд товаров из России

Член Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с требованием усилить таможенные пошлины на российские товары, включая удобрения и рыбную продукцию. Об этом говорится в обращении парламентария, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Она напомнила, что с 2022 года ЕС ввел против России целый ряд санкций, включая повышение таможенных пошлин. «Однако российские товары, включая удобрения, продолжают поступать на рынок ЕС», — констатирует евродепутат.

«Благодаря значительно более низким производственным затратам российские производители удобрений продолжают снижать цены производителей в ЕС и других странах. Это привело к тревожной зависимости от дешевых российских удобрений, что создает серьезную угрозу продовольственной безопасности ЕС, поскольку сельскохозяйственное производство оказывается зависимым», — отмечает Вайдере.

Реализация предложенного регламента о внесении изменений в таможенные пошлины на импорт определенных товаров из России и Белоруссии сократит ввоз удобрений из России. Однако есть опасения, что это может привести к росту цен на удобрения в ЕС, что напрямую ударит по фермерам. Какие меры планирует принять Комиссия, чтобы смягчить возможный ущерб для сельхозпроизводителей ЕС? Инесе Вайдере евродепутат от Латвии

Кроме того, она спрашивает, планирует ли ЕК «расширить перечень мер и повысить импортные пошлины на другие категории товаров», включая удобрения и рыбную продукцию.

Ранее член парламента Франции Лоик Кервран выразил опасение из-за риска роста цен на удобрения на фоне планируемых ограничительных мер против импорта этого товара из России. «Комиссия 28 января 2025 года приняла предложение о повышении таможенных пошлин на удобрения, поступающие из России. Сегодня значительная часть удобрений, используемых французскими фермерами, поступает из этой страны, и поэтому они будут обеспокоены влиянием налога, предложенного комиссией», — писал он.