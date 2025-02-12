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06:34, 12 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Во Франции заявили об опасениях из-за риска роста цен на один товар из-за санкций

Во Франции выразили опасение из-за риска роста цен на удобрения из-за санкций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Член парламента Франции Лоик Кервран выразил опасение из-за риска роста цен на удобрения на фоне планируемых ограничительных мер против импорта этого товара из России. Об этом говорится в обращении депутата к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар. С письмом Керврана ознакомилась «Лента.ру».

В своем парламентском запросе Кервран спрашивает Женевар о ее позиции относительно предложения Европейской комиссии (ЕК) ввести повышенные тарифы на импортируемые из России удобрения.

«Комиссия 28 января 2025 года приняла предложение о повышении таможенных пошлин на удобрения, поступающие из России. Сегодня значительная часть удобрений, используемых французскими фермерами, поступает из этой страны, и поэтому они будут обеспокоены влиянием налога, предложенного комиссией», — пояснил он.

Существует значительный риск повышения цен на эти жизненно важные товары для французских фермеров, в то время как денежный поток и без того ограничен

Лоик Кервранчлен парламента Франции

Так, депутат спрашивает у министра, какова официальная позиция Парижа по этому предложению, и планируется ли меры для поддержки производства удобрений во Франции.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) выступила с призывом ввести заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии. С 1 июля 2025 года пошлины на импорт азотных удобрений составят 40-45 евро за тонну. В последующие годы они будут увеличиваться, а к 2035-му дойдут до 100 процентов.

Европейские эксперты полагают, что эффект от этой меры станет заметен не ранее 2026 года. Чтобы сократить зависимость от российских товаров, ЕК надеется расширить производство. В комиссии заверяют, что фермеры смогут получать удобрения по приемлемым ценам.

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