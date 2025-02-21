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14:46, 21 февраля 2025Экономика

В Латвии поддержали закон о запрете на покупку недвижимости россиянами

Сейм Латвии поддержал закон о запрете на покупку недвижимости россиянами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В Латвии захотели запретить покупку недвижимости гражданам России и Белоруссии. Соответствующий законопроект поддержал в первом чтении сейм страны, сообщает lvportals.lv.

Ограничение призвано укрепить национальную безопасность Латвии и предотвратить возможные угрозы государственным интересам. В случае принятия закон коснется юрлиц из России и Белоруссии, а также компаний, бенефициарными владельцами которых являются россияне или белорусы, и компаний, в которых не менее 25 процентов акций принадлежат гражданам этих стран.

Отмечается, что до вступления в силу закону предстоит пройти еще два чтения.

Ранее правительство Финляндии внесло законопроект, запрещающий россиянам покупку жилья. Министерство обороны страны считает, что граждане из России могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.

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