В Латвии поддержали закон о запрете на покупку недвижимости россиянами

Сейм Латвии поддержал закон о запрете на покупку недвижимости россиянами

В Латвии захотели запретить покупку недвижимости гражданам России и Белоруссии. Соответствующий законопроект поддержал в первом чтении сейм страны, сообщает lvportals.lv.

Ограничение призвано укрепить национальную безопасность Латвии и предотвратить возможные угрозы государственным интересам. В случае принятия закон коснется юрлиц из России и Белоруссии, а также компаний, бенефициарными владельцами которых являются россияне или белорусы, и компаний, в которых не менее 25 процентов акций принадлежат гражданам этих стран.

Отмечается, что до вступления в силу закону предстоит пройти еще два чтения.

Ранее правительство Финляндии внесло законопроект, запрещающий россиянам покупку жилья. Министерство обороны страны считает, что граждане из России могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.