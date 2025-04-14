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14:16, 14 апреля 2025Бывший СССР

Киев обвинили в отказе от выплат семьям подписавших «молодежный» контракт с ВСУ

Пленный Карпик: Семьи подписавшей контракт с ВСУ молодежи остаются без выплат
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Семьи молодых людей, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), остаются без выплат в случае их гибели. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Сергей Карпик, передает РИА Новости.

«Мережкин Александр Иванович. Он пошел, у него была учебка две недели… Буквально где-то через полтора месяца привезли его домой в гробу, похороны были. Вот и все. А денег, как родители начали добиваться денег, сказали, что он неправильно что-то сделал, неправильно ушел, он виноватый — и никакой выплаты им не было вообще», — рассказал он.

Пленный подчеркнул, что украинская молодежь идет в армию за деньгами, так как контрактникам младше 25 лет сразу выплачивают миллион гривен. При этом, по его словам, воевать отправляются в основном люди из бедных семей. Кроме того, «молодежный» контракт подписывают, так как опасаются неизбежной мобилизации после достижения возраста 25 лет, но уже без выплат.

Ранее стало известно о гибели в зоне проведения специальной военной операции 21-летней украинки, которая подписала «молодежный» контракт с ВСУ. При этом отмечается, что девушка не успела бы пройти даже обещанную трехмесячную подготовку.

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