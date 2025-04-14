Китай дал ответ на пошлины Трампа

NYT: КНР остановил поставки редкоземельных металлов и магнитов из-за мер Трампа

Китай приостановил экспорт широкого спектра редкоземельных металлов и магнитов, угрожая перекрыть поставки компонентов, которые важны для автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также компаний по производству полупроводников и военных подрядчиков по всему миру. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

«После внедрения новая система может навсегда лишить поставок определенные компании, в том числе и американских военных подрядчиков», — отмечает издание.

Редкоземельные магниты также составляют незначительную долю от общего объема китайского экспорта в США и другие страны. «Прекращение поставок наносит минимальный экономический ущерб Китаю, сохраняя при этом потенциал для значительных последствий», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что администрация не делала никаких исключений по тарифам для импортных товаров из КНР. Трамп прокомментировал торговые пошлины США для Китая и подчеркнул, что продукты подпадали под существующие 20-процентные пошлины за фентанил. Поэтому они переместились в «другую тарифную корзину».