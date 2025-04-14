Лавров: Без США большинство дальнобойных ракет ВСУ не оторвалось бы от мест

Без США большинство дальнобойных ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оторвались бы от своих мест базирования. Роль Вашингтона оценил глава МИД России в интервью газете «Коммерсантъ».

«New York Times недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — заявил дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что у России есть факты, подтверждающие «сходку» командиров ВСУ с западными коллегами в Сумах. По его словам, на встрече с командованием ВСУ в Сумах были военные из стран НАТО, выполняющие руководящие функции.