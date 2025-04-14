Без США большинство дальнобойных ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оторвались бы от своих мест базирования. Роль Вашингтона оценил глава МИД России в интервью газете «Коммерсантъ».
«New York Times недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — заявил дипломат.
Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что у России есть факты, подтверждающие «сходку» командиров ВСУ с западными коллегами в Сумах. По его словам, на встрече с командованием ВСУ в Сумах были военные из стран НАТО, выполняющие руководящие функции.