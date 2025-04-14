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22:42, 14 апреля 2025Бывший СССР

Лавров уличил Европу в желании поставить на Украине нового «полуфюрера»

Лавров заявил, что Европа хочет поставить на Украине нового полуфюрера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Запад хочет поставить на Украине «новенького полуфюрера». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, в Европе не идет речи о проведении выборов в республике, и ЕС сделает все, чтобы киевский режим не сменился. «Макроны и Стармеры исходят из того, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России», — отметил он.

Ранее Лавров указал, что Владимир Зеленский считает русский народ недолюдьми. «Возвращение к границам 1991 года (...) невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". (...) Разве даже гипотетически можно подумать, чтобы такому человеку отдать этих людей?» — рассказал министр.

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