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23:59, 14 апреля 2025Мир

Лавров высказался о «ловушке» для России в соглашении с США

Лавров: Россия не станет заключать с США сделку, которая загонит РФ в ловушку
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Россия не станет заключать с США соглашение, которое загонит Москву в ловушку. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда нам предлагают нормальные сделки, мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную "ловушку"», — сказал министр.

Он отметил, что внешняя политика президента США Дональда Трампа строится на отстаивании национальных интересов, при этом глава Белого дома готов к диалогу с другими странами, если это не идет вразрез с интересами США. Лавров назвал такой подход прагматичным и заслуживающим диалога.

Ранее Лавров высказался о признании властями США идиотизма команды Джо Байдена. «Пришли люди, которые нам сказали: у нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации», — заявил он.

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